Nuit des musées à Rouen 2022 Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Nuit des musées à Rouen 2022 Musée Flaubert et Histoire de la Médecine, 14 mai 2022, Rouen. Nuit des musées à Rouen 2022

Musée Flaubert et Histoire de la Médecine, le samedi 14 mai à 19:00

_Comme partout en Europe, la Nuit des Musées à Rouen est l’occasion de découvrir de manière insolite les musées et les lieux culturels. Chaque année, la Nuit européenne des musées permet de participer à des animations inédites et spectaculaires comme visites théâtralisées, des jeux de piste, des ateliers ou des démonstrations de savoir-faire…_ _Quoi de mieux que de profiter de cet événement européen pour découvrir ou redécouvrir les expositions temporaires ou les collections permanentes des musées du centre-ville de Rouen ????_ **19h30 et 21h30 : Visite commentée** Les objets insolites du musée à par une médiatrice du musée. Durée 1h. Perchoir à sangsues, vitrine coprologique, baquet de Mesmer, les objets insolites ne manquent pas au musée Flaubert et d’histoire de la médecine, et à la nuit tombée certains font frissonner !

Entrée libre

Nuit insolite de 19h à 23h Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen Rouen Quartier Pasteur Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Adresse 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Rouen Departement Seine-Maritime

Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Nuit des musées à Rouen 2022 Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 2022-05-14 was last modified: by Nuit des musées à Rouen 2022 Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Musée Flaubert et Histoire de la Médecine 14 mai 2022 Musée Flaubert et Histoire de la Médecine Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime