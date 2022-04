Nuit des musées à Rouen 2022 Musée des Beaux-Arts de Rouen, 14 mai 2022, Rouen.

Musée des Beaux-Arts de Rouen, le samedi 14 mai à 19:00

_Comme partout en Europe, la Nuit des Musées à Rouen est l’occasion de découvrir de manière insolite les musées et les lieux culturels. Chaque année, la Nuit européenne des musées permet de participer à des animations inédites et spectaculaires comme visites théâtralisées, des jeux de piste, des ateliers ou des démonstrations de savoir-faire…_ _Quoi de mieux que de profiter de cet événement européen pour découvrir ou redécouvrir les expositions temporaires ou les collections permanentes des musées du centre-ville de Rouen ????_ **Exposition L’art et la matière, prière de toucher** **Accès libre et gratuit à la visite sensorielle de l’exposition L’art et la matière, prière de toucher** où médiateurs et médiatrices viennent à votre rencontre toute la soirée **19h30, 20h, 21h, 22h spectacle Zoom-Émois** Performance visuelle et dansée, galerie de « Portraits vivants » Fragments d’histoires de vie, instantanés, miroirs déformants ou tableaux réels ? plongeon au cœur d’un musée portatif. Par la Troupe de l’Escouade et l’association Théâtre et Différences, section théâtre professionnel au sein de l’ESAT Les ateliers du Cailly. (20 mins) 19h45- 22h15 visites commentées des collections permanentes Écouter ? Toucher ? Regarder ? Imaginer ? découvrir autrement les œuvres des collections permanentes du musée. o Toucher sans les mains : 19h45, 20h45, 21h45 o Écouter sans voir (audiodescription) : 20h15, 22h15 o Regarder sans voir (audiodescription) : 19h15, 21h15 **20h30 et 21h30 Consort de violes** Un consort de quatre violes vous fera découvrir l’étendue sonore de cet instrument de musique de la Renaissance. Polyphonie anglaise, du grave à l’aigu, du mélancolique au dynamique… Qui aura le dernier mot ? (20 mins)

Entrée libre

Les sens en éveil de 19h à 23h

Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



