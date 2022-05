Nuit des musées à Rouen 2022 Le Secq des Tournelles, 14 mai 2022, Rouen.

Nuit des musées à Rouen 2022

Le Secq des Tournelles, le samedi 14 mai à 19:00

_Comme partout en Europe, la Nuit des Musées à Rouen est l’occasion de découvrir de manière insolite les musées et les lieux culturels. Chaque année, la Nuit européenne des musées permet de participer à des animations inédites et spectaculaires comme visites théâtralisées, des jeux de piste, des ateliers ou des démonstrations de savoir-faire…_ _Quoi de mieux que de profiter de cet événement européen pour découvrir ou redécouvrir les expositions temporaires ou les collections permanentes des musées du centre-ville de Rouen ????_ **Les visites commentées** Voir ? Imaginer ? Ressentir ? découvrir autrement les œuvres des collections permanentes du musée. o Visite découverte de 30 mins : 19h15 (LSF) o Les cinq sens de 30 mins : 20h15, 21h15, 22h15 **19h- 22h30 Atelier flash** Un moment de création pour tous, à partir de 7 ans, et sans réservation. 19h45 (LSF), 19h45/ Conte : Une rencontre dans le noir Par une nuit sans lune, un voyageur se heurte à une masse mystérieuse : « Mais qu’est-ce ? Je touche mais ne comprends pas. » Alors il imagine…Léa et Matthieu Quelen vous emmèneront en Inde pour un conte en parole et en musique.

Entrée libre

Sons et sensations de 19h à 23h

Le Secq des Tournelles 2 Rue Jacques Villon, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00