Fabrique des savoirs, le samedi 14 mai à 19:00

_Comme partout en Europe, la Nuit des Musées à Rouen est l’occasion de découvrir de manière insolite les musées et les lieux culturels. Chaque année, la Nuit européenne des musées permet de participer à des animations inédites et spectaculaires comme visites théâtralisées, des jeux de piste, des ateliers ou des démonstrations de savoir-faire…_ _Quoi de mieux que de profiter de cet événement européen pour découvrir ou redécouvrir les expositions temporaires ou les collections permanentes des musées du centre-ville de Rouen ????_ **19h-21h Guinchez à la Fabrique** De la musique, une ambiance belle époque, des lampions, fermez les yeux … sentez le rythme … vous y êtes… c’est la Guinguette de Peggy ! **19h- 20h : « Un vêtement comme territoire »** Découverte de créations textiles et photographiques issue du patrimoine Elbeuvien. Rencontre enthousiasmante avec les participants de ce projet **19h-22h30 : Création collective d’une fresque à rêve ….** Que nous racontent les objets du musée de la Fabrique ? A quoi ressembleront les musées à l’avenir ? Redécouvrez les collections du musée par un regard différent et imaginons ensemble la Fabrique de demain. Pierre Breton et Emilie Bredel vous guiderons à mettre vos rêves en images pour réaliser une fresque collective. . **19h30 : A vos aiguilles !** Choisissez votre couleur de pelote préférée, tricotez des petits carrés et prenez part à la création d’une installation textile collaborative dans le musée. En continu. Profitez de cette nuit des musées pour redécouvrir les créations artistiques des habitants ou des élèves du secondaire. Exposition photographique « Fenêtres sur la ville » réalisée par les élèves du collège de la Saussaye. Projection : film d’animation réalisé par les élèves de St Pierre les Elbeuf avec l’artiste David Férré. Projection de la captation du spectacle « un fil à l’œuvre » de Nadine Beaulieu inspirée par la cadence des gestes ouvriers.

Entrée libre

Nuit créative et dansante de 19h à 23h

Fabrique des savoirs Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00