Nuit des musées à Oloron Sainte-Marie Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, samedi 18 mai 2024.

Nuit des musées à Oloron Sainte-Marie Vous vous attendez à suivre une visite classique de l’ancienne cathédrale à l’occasion de la Nuit des musées ? Et si ce n’était pas vraiment le cas ? On ne vous en dira pas plus, mais attendez-vous à… Samedi 18 mai, 20h30 Cathédrale Sainte-Marie Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Vous vous attendez à suivre une visite classique de l’ancienne cathédrale à l’occasion de la Nuit des musées ? Et si ce n’était pas vraiment le cas ? On ne vous en dira pas plus, mais attendez-vous à passer un moment inattendu.

Cathédrale Sainte-Marie Place de la cathédrale 64400 Oloron Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559399999 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@oloron-ste-marie.fr »}]

©Mairie Oloron Sainte-Marie