Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains EUR 0 3 Rendez-vous Samedi 3 juillet 2021 pour la Nuit des Musées à Luxeuil-les-Bains.

Au programme :

– Entrée libre à la Tour des Echevins, animations gratuites sur réservation : Visite guidée de l’exposition » Jules Adler et Luxeuil, un enfant du pays » / Dans les coulisses du Musée, le récolement / Le jeu des stèles / Conférence (18h) Jules Adler par Thibault Sinay.

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr +33 3 84 40 06 41

dernière mise à jour : 2021-06-17

