Nuit des musées à l’écomusée de la Bintinais Écomusée de la bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche, samedi 18 mai 2024.

À la tombée de la nuit, partez à la lanterne explorer la faune et la flore de l’écomusée.

Énigmes, frissons et légendes seront au rendez-vous. Projections jeunesse par la Cinémathèque de Bretagne. Stand de crêpes et galettes pour se restaurer.

Au programme :

Balades contées nocturnes

Veillée contée dans la cuisine

Jeu de piste à la lanterne

Exploration de la faune et la flore nocturne

Projections jeunesse par la Cinémathèque de Bretagne

En pratique : Sam. 18 mai. Ouverture jusqu’à minuit. Gratuit.

Écomusée de la bintinais route de chatillon sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne Ancienne ferme-manoir, l'écomusée incarne aujourd'hui la mémoire vivante du pays de Rennes. Situé dans un environnement privilégié, clame et verdoyant. De nombreux événements ponctuent le calendrier au gré des saisons et de l'actualité. Au programme : journées thématiques, démonstrations, conférences et visites guidés.

©écomusée de la Bintinais