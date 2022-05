Nuit des musées à l’apothicairerie de l’hôtel-Dieu Apothicairerie de l’hôtel-Dieu Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Apothicairerie de l’hôtel-Dieu, le samedi 14 mai à 18:00

Nuit des musées à l’apothicairerie ———————————- Une visite pour voir l’essentiel d’un lieu intimiste émouvant : le laboratoire et ses alambics, la petite phamacie, l’officine et son magnifique écrin de boiserie. Faïences, verrines et boites en bois content l’art de soigner d’antan. Réservez votre créneau horaire / visites de 45 mn. Départ à 18h, 19h, 20h ou 21h

Visite commentée sur réservation.

L’apothicairerie de l’hôtel-Dieu, ancienne pharmacie hospitalière (XVIIIe), s’ouvre à vous à l’occasion de la Nuit des musées. Apothicairerie de l’hôtel-Dieu 47 bd de Brou 01053 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse Les Vennes Ain

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00

