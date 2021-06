Le Malesherbois Le Malesherbois Le Malesherbois, Loiret Nuit des musées à l’AMI (Atelier musée de l’Imprimerie) Le Malesherbois Le Malesherbois Catégories d’évènement: Le Malesherbois

Nuit des musées à l’AMI (Atelier musée de l’Imprimerie) Le Malesherbois, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Malesherbois. Nuit des musées à l’AMI (Atelier musée de l’Imprimerie) 2021-07-03 18:00:00 – 2021-07-03 00:00:00

Pour la deuxième édition de la Nuit des Musées à l'AMI, l'exposition temporaire LE TEMPS DES VINYLES est à l'honneur… ! Spectacle, cirque, musique, (re)découvrez le musée et laissez vous surprendre… A partir de 18h, des danseurs, circassiens, acrobates s'invitent dans les espaces pour rythmer votre visite ..! Dehors, la Caravane Juk'Box des Frères Scopitone réinvente la chanson française, avec l'esprit décalé et différentes ambiances (18h30, 20h15 et 23h). A partir de 22h, Mixe France, un spectacle qui compile 60 années de chansons françaises dans un mélange visuel follement audacieux et réjouissant! (300 places, réservations conseillées) Buvette et restauration sur place, parkings gratuits

reservations@a-mi.fr +33 2 38 33 22 67 http://a-mi.fr/

