Nuit des Musées à La Tour du Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire, 14 mai 2022, Pouilly-sur-Loire.

Nuit des Musées à La Tour du Pouilly Fumé La Tour du Pouilly Fumé 30, Rue Waldeck Rousseau Pouilly-sur-Loire

2022-05-14 – 2022-05-14 La Tour du Pouilly Fumé 30, Rue Waldeck Rousseau

Pouilly-sur-Loire Nièvre

EUR 0 0 Profitez de la Nuit des Musées pour visiter gratuitement La Tour du Pouilly Fumé, avec une scénographie sensorielle, la Cave aux Arômes© des Pouilly Fumé et une dégustation commentée pour mieux comprendre la vigne, le travail des vignerons et les appellations Pouilly Fumé et Pouilly-sur-Loire. Et pour percer tous les secrets des vins de Pouilly, participez à l’atelier “A la découverte de l’oenologie”.

Profitez de la Nuit des Musées pour visiter gratuitement La Tour du Pouilly Fumé, avec une scénographie sensorielle, la Cave aux Arômes© des Pouilly Fumé et une dégustation commentée pour mieux comprendre la vigne, le travail des vignerons et les appellations Pouilly Fumé et Pouilly-sur-Loire. Et pour percer tous les secrets des vins de Pouilly, participez à l’atelier “A la découverte de l’oenologie”.

La Tour du Pouilly Fumé 30, Rue Waldeck Rousseau Pouilly-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-13 par