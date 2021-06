Guérande Porte Saint-Michel Guérande, Loire-Atlantique Nuit des Musées à la Porte Saint-Michel : visites guidées à la lampe torche Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Porte Saint-Michel, le samedi 3 juillet à 20:00

À la lueur de sa lampe-torche, le guide-conférencier vous surprendra par des découvertes que ne soupçonniez pas dans le monument : éléments invisibles à l’œil nu, points de vue originaux, anecdotes historiques… Visites gratuites de 45 minutes Départs toutes les 20 minutes **Réservation obligatoire au 02 28 55 05 05**

Sur réservation – gratuit

À l’occasion de la Nuit européennes des musées, rendez-vous à la Porte Saint-Michel, ouverte exceptionnellement de 20h à minuit, pour une visite gratuite et insolite ! Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel, 44350 Guérande Guérande Intramuros Loire-Atlantique

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

