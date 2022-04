Nuit des Musées à la Porte du Croux à Nevers Musée archéologique du Nivernais (Porte du Croux), 14 mai 2022 18:00, Nevers.

Nuit des musées Nuit des Musées à la Porte du Croux à Nevers Musée archéologique du Nivernais (Porte du Croux) Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

18e Nuit Européenne des Musées

Samedi 14 mai 2022

La 18e édition de la “Nuit européenne des musées” aura lieu le samedi 14 mai 2022.

De la tombée de la nuit, jusqu’à environ 23 heures, le musée archéologique de la Porte du Croux ouvre gratuitement ses portes.

[À VOS CRAYONS ! ✏️]

A l’occasion de la 18ème édition de la Nuit des Musées, pour les enfants apportant un dessin représentant la Porte du Croux ou un des objets présents dans nos collections, une farandole de friandises leur sera offert (jusqu’à 12 ans).

Les dessins sélectionnés par les membres de notre association seront diffusés sur notre page facebook.

Porte du Croux

58000 Nevers

18h00-23h00

Entrée libre

Installé sur trois niveaux, le musée archéologique, dans un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville, la Porte du Croux, offre une possibilité inédite de venir admirer les œuvres remarquables qui le peuplent. Torse d’éphèbe en marbre de Paros provenant du port du Pirée à Athènes, sanglier celte du Morvan en bronze, chapiteaux historiés en calcaire de l’ancienne église romane Saint-Sauveur de Nevers écroulée en 1838, Vierge en majesté de Tamnay du XIIème siècle…

Sans oublier tous les objets mis au jour sur le sol nivernais au cours de travaux ou autres fouilles archéologiques, qui sont autant de témoins de l’histoire de ce territoire, de la préhistoire au XVIIIème siècle : bustes en marbre de l’empereur romain Hadrien (117 – 138 apr. J.-C.) découverts en 1861 à Saincaize, mosaïque gallo-romaine de Villars, retable de saint Hubert du XVème siècle avec traces de polychromie classé Monuments Historiques, statue en bois polychrome de Saint-Cyr avec son sanglier…

Old(Former) tower-door with drawbridge and machicolation (in the end of the XIVth century) sheltering the archaeological museum of Nivernais today collections of which present remarkable objects of the Antiquity(Antique) and the Middle Ages.

Sábado 14 de mayo de 2022

18ª Noche Europea de los Museos

La 18ª edición de la “Noche Europea de los Museos” tendrá lugar el sábado 14 de mayo de 2022.

Desde el anochecer hasta las 23.00 horas aproximadamente, el Museo Arqueológico de la Puerta del Croux abre sus puertas de forma gratuita.

[¡A TUS LÁPICES! ✏️ ]

Con motivo de la 18ª edición de la Noche de los Museos, para los niños que lleven un dibujo que represente la Puerta del Croux o uno de los objetos presentes en nuestras colecciones, se les ofrecerá una farandole de golosinas (hasta 12 años).

Los dibujos seleccionados por los miembros de nuestra asociación serán publicados en nuestra página facebook.

Porte du Croux

58000 Nevers

18.00 a 23.00 horas

Entrada libre

Rue de la Porte du Croux 58000 Nevers 58000 Nevers Bourgogne-Franche-Comté