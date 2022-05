Nuit des Musées à la Porte du Croux à Nevers Musée archéologique du Nivernais (Porte du Croux) Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Samedi 14 mai 2022 18e Nuit Européenne des Musées La 18e édition de la “Nuit européenne des musées” aura lieu le samedi 14 mai 2022. De la tombée de la nuit, jusqu’à environ 23 heures, le musée archéologique de la Porte du Croux ouvre gratuitement ses portes. [À VOS CRAYONS ! ✏️] A l’occasion de la 18ème édition de la Nuit des Musées, pour les enfants apportant un dessin représentant la Porte du Croux ou un des objets présents dans nos collections, une farandole de friandises leur sera offert (jusqu’à 12 ans). Les dessins sélectionnés par les membres de notre association seront diffusés sur notre page facebook. Porte du Croux 58000 Nevers 18h00-23h00 Entrée libre

