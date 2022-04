Nuit des musées à la Maison-Musée Gauguin Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët Venez découvrir gratuitement la reconstitution de l’auberge de Marie Henry à l’occasion de la nuit des musées ! Les artistes ont-ils peint sur les murs de la buvette pour éponger leurs dettes?

Comment Meijer de Haan a-t-il séduit Marie Henry?

Paul Gauguin et Mette Gad ont-ils divorcé?

Charles Filiger s’est-il réellement suicidé à Plougastel?

Vincent van Gogh et Paul Gauguin ont-ils été amis?

….

