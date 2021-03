Épineuil-le-Fleuriel Épineuil-le-Fleuriel Cher, Épineuil-le-Fleuriel Nuit des Musées à la Maison Ecole du Grand Meaulnes Épineuil-le-Fleuriel Catégories d’évènement: Cher

Nuit des Musées à la Maison Ecole du Grand Meaulnes, 15 mai 2021-15 mai 2021, Épineuil-le-Fleuriel. Nuit des Musées à la Maison Ecole du Grand Meaulnes 2021-05-15 17:00:00 – 2021-05-15 20:00:00

Nuit des Musées à la Maison Ecole du Grand Meaulnes. Comme chaque année, la nuit européenne des musées est organisée par le Ministère de la Culture. Le temps d'une soirée, le public est invité à découvrir gratuitement, les richesses de la Maison Ecole du Grand Meaulnes.

