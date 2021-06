Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Nuit des musées à la Maison Carrée Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Nuit des musées à la Maison Carrée Nay, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nay. Nuit des musées à la Maison Carrée 2021-07-03 – 2021-07-03 Place de la République La maison carrée

Nay Pyrénées-Atlantiques A l’occasion de la Nuit des Musées 2021, la Maison Carrée de Nay restera ouverte jusqu’à 23h et vous propose de découvrir le Musée de l’industrie de nuit, et de profiter d’une ambiance particulière, à l’abri des murs de ce vieil hôtel particulier, haut lieu du patrimoine Nayais. A l’occasion de la Nuit des Musées 2021, la Maison Carrée de Nay restera ouverte jusqu’à 23h et vous propose de découvrir le Musée de l’industrie de nuit, et de profiter d’une ambiance particulière, à l’abri des murs de ce vieil hôtel particulier, haut lieu du patrimoine Nayais. +33 5 59 13 99 65 A l’occasion de la Nuit des Musées 2021, la Maison Carrée de Nay restera ouverte jusqu’à 23h et vous propose de découvrir le Musée de l’industrie de nuit, et de profiter d’une ambiance particulière, à l’abri des murs de ce vieil hôtel particulier, haut lieu du patrimoine Nayais. ministère de la culture dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Nay Adresse Place de la République La maison carrée Ville Nay lieuville 43.17969#-0.26227