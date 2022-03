Nuit des musées à La Demeure du Chaos Musée d’Art Contemporain L’Organe – La Demeure du Chaos Saint-Romain-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Nombreux sont les visiteurs de la Demeure du Chaos à vouloir la visiter de nuit. Ils voient leur voeu s’exaucer en cette Nuit Européenne des Musées 2022. Situé à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, à 10 minutes en voiture de Lyon, ce Musée d’Art Contemporain à ciel ouvert et gratuit, créé en 1999, accueille chaque année 180 000 visiteurs sur un parcours muséal de 9000 m2 pour découvrir ses 6300 œuvres et sculptures monumentales, tel un miroir de notre monde, témoignant de ce 21ème siècle tragique et somptueux. Entrée gratuite, visite libre. Tout public. Ouverture des portes à 20h00. Dernière entrée à 23h00 (45min avant la fermeture des portes).

Une visite de nuit de La Demeure du Chaos, comme vous ne l’avez jamais vue, avec une nouvelle scénographie lumière illuminant ce parcours muséal plein air de 6300 œuvres. Musée d’Art Contemporain L’Organe – La Demeure du Chaos 17, Rue de la République 69270 SAINT ROMAIN AU MONT D’OR Saint-Romain-au-Mont-d’Or Métropole de Lyon

