Ouverture exceptionnelle de la cité botanique jusqu’à minuit, à la découverte des serres et des salles l’exposition. Tout au long de votre visite, des animateurs seront disponibles pour répondre à vos questions et échanger des connaissances visite nocturne de la cité botanique Jardin Botanique de Bordeaux Esplanade Linné, 33100 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

