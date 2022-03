Nuit des musées à HistoRail, musée du chemin de fer HistoRail,musée du chemin de fer, 14 mai 2022, Saint-Léonard-de-Noblat.

Nuit des musées à HistoRail, musée du chemin de fer

le samedi 14 mai à HistoRail, musée du chemin de fer

**Nuit des musées, HistoRail démarre son Festival de jazz-cinéma et Rail 2022-2023** ———————————————————————————— ### _A l’occasion de son 35è anniversaire de la création de notre association gestionnaire, nous démarrerons un festival, sur les années 2022-2023, pour célébrer le mariage du chemin de fer avec le jazz et le cinéma._ ### _Car dès l’origine d’HistoRail, l’équipe a décidé de marquer sa différence en mettant en valeur le jazz, particulièrement le boogie-woogie. Claude Bolling, célèbre jazzman, décédé en décembre 2020, fut notre président d’honneur fondateur._ ### _Un CD a été réalisé avec son trio et un autre pianiste, aussi décédé, Jean Peron-Garvanoff._ ### _Nous ouvrirons les salles et extérieurs dès 15h, avec des visites commentées des collections réelles et miniatures._ ### _A 17h, un concert sera offert aux visiteurs par l’Harmonie municipale, au musée._ ### _De 21h à 23h, le musée sera à nouveau ouvert aux visites commentées._ ### _Cette année, nous solliciterons le prix d’une entrée aux visiteurs, l’année 2021 ayant été catastrophique pour les finances d’HistoRail._ ### _D’autres animations musicales seront données en 2022 & 2023, cette dernière année célébrant le 35è anniversaire de l’ouverture de la 1ère salle, notamment lors des JEP-SNCF au mois de septembre._ ### _Le programme complet est en cours d’élaboration, notamment pour la partie cinéma._ ### _Car le chemin de fer a contribué largement au développement de ces arts qui l’ont amplifié et magnifié à leur tour._ ### _Pour suivre l’évolution de notre programme, se rendre sur notre site internet , notre blog et Facebook._

Réservation souhaitable. Limite 50 visiteurs. Gratuité pour les enfants de – 8 ans. Tarif réduit de 8 à 17 ans.

A l’occasion des 35 ans de l’association, programme spécial avec démarrage du festival de ciné-jazz-rail 2022-2023 à la Nuit des Musées.

HistoRail,musée du chemin de fer 20b, rue de Beaufort 87400 Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:00:00