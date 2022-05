Nuit des Musées à Granville Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Nuit des Musées à Granville Granville, 14 mai 2022, Granville. Nuit des Musées à Granville Place de l’Isthme Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 00:00:00 Place de l’Isthme Musée d’art moderne Richard Anacréon

Granville Manche Entrée gratuite pour tous à l’occasion de la Nuit des Musées de 20h à minuit :

– au Musée d’art moderne Richard Anacréon

– au Musée Christian Dior (réservation obligatoire en ligne au préalable sur le site du musée)

– Maison du Projet au 2 rue Lecarpentier (La Maison du projet présente au public l'historique du bâtiment qui accueille le Musée d'art et d'histoire : le Logis du roi, les travaux de recherches réalisés sur le Logis du Roi, et les chantiers entrepris autour des collections depuis 2015. Elle dessine également les contours du futur musée.)

