Nuit des Musées à Cimiez Musée de Préhistoire de Terra Amata, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice.

Nuit des Musées à Cimiez

Musée de Préhistoire de Terra Amata, le samedi 3 juillet à 18:00

Visite du archéologique de Cimiez ——————————— Horaires : de 18h30 à 19h30 Venez découvrir en famille le site archéologique de Cimiez qui a livré trois ensembles thermaux, ce qui en fait un cas unique en France. Visite de l’exposition Sosno squatte l’Antique ———————————————- Horaires : de 19h30 à 20h30 : Artiste reconnu, peintre, photographe, sculpteur et théoricien de son propre cheminement artistique, Sacha SOSNO fait l’objet d’une grande exposition organisée par le Musée d’Archéologie de Nice Cimiez, sur le site antique de l’ancienne cité de Cemenelum. Plus de 70 œuvres sont présentées in situ, exposées parmi les vestiges romains (mis à jour durant les importantes fouilles archéologiques conduites de 1950 à 1969) et dans les salles du musée. Cemenelum fait sa comédie, visite du site archéologique au fil de danses et de musiques antiques ———————————————————————————————— Horaires : 20h30 à 21h30 Venez découvrir, ou redécouvrir, l’histoire et le site romain de Cemenelum sous une approche artistique, chorégraphique et humoristique par l’artiste Ghislaine Caccia. Laissez-vous porter par les vents d’Eole et le rythme de marche des guerriers de Mars dans un voyage à travers le temps. Rencontrez Jupiter, Vénus et bien d’autres personnages hauts en couleur. Un ligure, bien de chez nous, vous racontera l’arrivée des romains dans la région et vous aurez même droit à une visite VIP des thermes du Nord par un esclave très professionnel… Visite des collections permanentes du musée ——————————————- Les collections du musée concernent les âges des métaux, l’antiquité et se développent jusqu’au haut Moyen Age. Elles présentent la vie de Cemenelum et de la province des Alpes Maritimae, à travers les nombreux objets découverts lors des fouilles archéologiques de 1950 à 1969 dans le site, mais aussi au-delà. En effet, des objets de toute la région ainsi que ceux découverts dans l’épave de la Fourmigue C au large de Golfe-juan, sont également présentés.

Entrée libre

Venez vivre une nuit des musées inoubliable au musée d’Archéologie de Nice / Cimiez

Musée de Préhistoire de Terra Amata 25 boulevard carnot 06300 nice Nice Le Port Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:00:00