Arles Centre ville Arles, Bouches-du-Rhône Nuit des musées à Arles Centre ville Arles

Nuit des musées à Arles Centre ville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Arles. Nuit des musées à Arles

Centre ville, le samedi 3 juillet à 19:00

Le Musée Réattu, le Museon Arlaten, la Fondation Van Gogh, le musée de la Camargue, le musée départemental de l’Arles antique s’associent pour proposer une nuit hétéroclite et singulière. Retrouvez, ci-dessous, le programme de chaque institution culturelle : [www.museonarlaten.fr/agenda/nuit-des-musees-2021](https://www.museonarlaten.fr/agenda/nuit-des-musees-2021) [[https://www.facebook.com/museereattu/](https://www.facebook.com/museereattu/)](https://www.facebook.com/museereattu/) [[https://www.facebook.com/fvvga/](https://www.facebook.com/fvvga/)](https://www.facebook.com/fvvga/) [[https://www.facebook.com/musee.camargue/](https://www.facebook.com/musee.camargue/)](https://www.facebook.com/musee.camargue/) Le Musée Réattu, Museon Arlaten, Fondation Van Gogh, musée de la Camargue, musée départemental de l’Arles antique s’associent pour proposer une nuit hétéroclite et singulière. Centre ville Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Autres Lieu Centre ville Adresse Arles Ville Arles lieuville Centre ville Arles