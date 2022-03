Nuit des Musées 2022 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Nuit des Musées 2022 Tourouvre au Perche, 14 mai 2022, Tourouvre au Perche. Nuit des Musées 2022 Tourouvre au Perche

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 22:00:00

Tourouvre au Perche Orne Ce samedi, le musée des commerces et des marques sera le théâtre d’un mystère que vous devrez résoudre avec vos talents d’enquêteurs !

Aidés d’une médiatrice, vous parcourrez les espaces pour lever le voile sur des événements passés !

Une soirée jeux en famille vous est aussi proposée et un conte à découvrir ! Ce samedi, le musée des commerces et des marques sera le théâtre d’un mystère que vous devrez résoudre avec vos talents d’enquêteurs !

Aidés d’une médiatrice, vous parcourrez les espaces pour lever le voile sur des événements passés !

Une soirée… infos.museales@gmail.com +33 2 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/ Ce samedi, le musée des commerces et des marques sera le théâtre d’un mystère que vous devrez résoudre avec vos talents d’enquêteurs !

Aidés d’une médiatrice, vous parcourrez les espaces pour lever le voile sur des événements passés !

Une soirée jeux en famille vous est aussi proposée et un conte à découvrir ! Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-03-18 par Muséales de Tourouvre

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Ville Tourouvre au Perche lieuville Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Nuit des Musées 2022 Tourouvre au Perche 2022-05-14 was last modified: by Nuit des Musées 2022 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 14 mai 2022 Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne