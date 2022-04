Nuit des musées 2022 Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Nuit des musées 2022 Palais des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Lille. Nuit des musées 2022

le samedi 14 mai à Palais des Beaux-Arts

Pour cette nouvelle édition de LA NUIT DES MUSÉES, partez à la découverte de l’exposition “La Forêt magique”. Une exposition à la fois esthétique et militante qui vous plonge au cœur de l’imaginaire des forêts et révèle l’intuition écologique précoce des artistes. Une expérience esthétique forte ! Toutes la soirée, des visites guidées thématiques au départ de l’accueil vous emmènent au cœur des collections : visites chefs-d’oeuvre, visites sensorielles, galeries Antiquités sur les traces de Champollion, choisissez selon votre humeur et vos goûts ! [ Dans le cadre de la saison UTOPIA de Lille3000 ] ✅ Entrée gratuite. ✅ Attention ! Dernier accès à 23 h 15.

Entrée gratuite.

Une nuit magique au musée ! Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts Adresse Place de la République 59000 Lille Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts Lille Departement Nord

Palais des Beaux-Arts Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Nuit des musées 2022 Palais des Beaux-Arts 2022-05-14 was last modified: by Nuit des musées 2022 Palais des Beaux-Arts Palais des Beaux-Arts 14 mai 2022 lille Palais des Beaux-Arts Lille

Lille Nord