Venez écouter un, deux, trois extraits … (ou plus si affinités) de ce roman sur la Révolution française ! Avec cinq comédiennes et comédiens issus du Cycle d’orientation professionnelle d’Art dramatique du Conservatoire du Grand Besançon Métropole : Jonas Burgunter, Matthieu Creuze, Lola Rivière, Charlotte Rougeron, Théo Vuillet-A-Ciles. _Durée de chaque lecture_ : 20 minutes environ _Entrée libre, sans réservation_ _Programme_ : * 18h : Bonnet rouge et blanc bonnet * 18h30 : Le marquis et le mendiant * 19h : Le cabaret de la rue du Paon * 19h30 : Les deux pôles du vrai * 20h : Le massacre de Saint-Barthélemy * 20h30 : Trouvés mais perdus * 21h : La cour martiale * 21h30 : L’absolu ou l’idéal

Pour la 18e édition de la Nuit des musées, la Maison Victor Hugo vous propose toutes les demi-heures la lecture d’un extrait de Quatrevingt-treize, le dernier roman de Victor Hugo. Maison natale de Victor Hugo 140 Grande Rue 25000 Besançon Besançon Doubs

