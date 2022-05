Nuit des Musées 2022 : Le XXe siècle ou l’art de la modernité

Nuit des Musées 2022 : Le XXe siècle ou l’art de la modernité, 14 mai 2022, . Nuit des Musées 2022 : Le XXe siècle ou l’art de la modernité

2022-05-14 19:30:00 – 2022-05-14 21:30:00 De la Grande Guerre aux années 1920/1930, replongez dans la création artistique de la première moitié du XXe siècle.

Un voyage qui vous emmène de la rotonde aux nouvelles salles réhabilitées du parcours permanent. De la Grande Guerre aux années 1920/1930, replongez dans la création artistique de la première moitié du XXe siècle.

Un voyage qui vous emmène de la rotonde aux nouvelles salles réhabilitées du parcours permanent. De la Grande Guerre aux années 1920/1930, replongez dans la création artistique de la première moitié du XXe siècle.

Un voyage qui vous emmène de la rotonde aux nouvelles salles réhabilitées du parcours permanent. Antoine Lécuyer dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville