Nuit des Musées 2022 : le pastel : une aventure humaine et artistique

Nuit des Musées 2022 : le pastel : une aventure humaine et artistique, 14 mai 2022, . Nuit des Musées 2022 : le pastel : une aventure humaine et artistique

2022-05-14 19:30:00 – 2022-05-14 20:30:00 En compagnie d’un membre de la société des amis du musée, replongez dans l’exceptionnel fonds d’atelier de Maurice-Quentin de La Tour et dans l’histoire de cette technique, de son âge d’or au XVIIIe siècle aux audaces des artistes du XIXe et XXe siècle. RDV au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. En compagnie d’un membre de la société des amis du musée, replongez dans l’exceptionnel fonds d’atelier de Maurice-Quentin de La Tour et dans l’histoire de cette technique, de son âge d’or au XVIIIe siècle aux audaces des artistes du XIXe et XXe siècle. RDV au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. En compagnie d’un membre de la société des amis du musée, replongez dans l’exceptionnel fonds d’atelier de Maurice-Quentin de La Tour et dans l’histoire de cette technique, de son âge d’or au XVIIIe siècle aux audaces des artistes du XIXe et XXe siècle. RDV au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Antoine Lécuyer dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville