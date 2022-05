Nuit des musées 2022 Le Havre, 14 mai 2022, Le Havre.

Nuit des musées 2022 Le Havre

2022-05-14 – 2022-05-14

Le Havre Seine-Maritime

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 14 mai 2022. Ce soir-là de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Programmation au Havre et aux alentours :

– MuMa :

Visite libre du MuMa.

– La Maison de l’Armateur :

Atelier “Et si on s'”a-musées” ? – Memory géant en patientant : Lors de la nuit des musées la queue peut être longue… les équipes du musée ont tout prévu pour patienter en s’amusant. Le parvis du musée devient terrain de jeu jusqu’à l’extinction des feux.

Atelier “Et si on s'”a-musées” ? – Visite cocotte en papier : Dites un nombre et une couleur et mettez au défi le conférencier. Qui sera le plus fort à ce petit jeu…. ? Visite guidée découverte de 35 minutes de 19h à 23h.

– L’Hôtel Dubocage de Bléville :

Visite libre de l’Hôtel Dubocage de Bléville.

Atelier “Et si on s'”a-musées” ? – Sur les pas d’un découvreur : Partez à l’assaut des mers et des océans en voguant sur le sillage de la frégate de Michel Joseph Dubocage sur un grand plateau de jeu.

Rendez-vous en Chine en passant par le Cap Horn et rapportez de vos escales des produits exotiques en les échangeant contre des marchandises embarquées dans le port du Havre.

Le but du jeu est d’être, à l’arrivée de ce grand voyage, le joueur le plus riche en marchandises et produits en provenance des pays visités.

Atelier “Et si on s'”a-musées” ? – Black Jack vs Michel Joseph Dubocage : Pirate contre corsaire… faites vos jeux ! Michel Joseph Dubocage vous fera-t-il gagner ? Venez tenter votre chance, lancez la roue, jouez !

– L’Abbaye de Graville :

Visite libre de l’Abbaye de Graville

Atelier “Et si on s'”a-musées” ? – Jeux médiévaux : L’association AISLING-1198 vous fera revivre l’ambiance des fêtes médiévales au travers de plus de 20 jeux médiévaux. « Chasse au lièvre », « Douze chiens », « Quinze tables », « Paume Carie »… ici on s’affronte sans armure mais avec astuce.

– L’Appartement témoin Perret :

Visite toutes les 30 minutes, de 19h à 23h30.

– Le Portique :

Visite en famille contée, à 16h (dans la limite des places disponibles) – Durée : 30 minutes – De 3 à 6 ans, accompagné d’un parent.

Visites flashs de l’exposition Bianca Argimón, Catharsis, à 18h30, 19h, 19h30, 20h et 20h30 – Durée : 15 minutes.

“Jardin/s commun/s” : atelier de dessin : Le Portique ouvre ses portes à tous les dessinateurs qui le souhaitent. Autour d’un arbre inspiré de l’univers de l’artiste Bianca Argimón, prenez le temps de donner vie à vos idées et concepts. Votre dessin fera partie d’une grande œuvre commune créée lors de ce moment d’échange et de créativité. Matériel fourni. – En continu jusqu’à 21h.

– Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires, à Gonfreville-l’Orcher :

Visite thématique “Etre femme au camp Philip Morris et dans les cités provisoires” : visite guidée des deux baraquements qui constituent la Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires – départ toutes les heures de 14h à 16h (réservation conseillée au 02 35 13 16 53).

Spectacle théâtral “En attendant le facteur” : Nous sommes en 1959 et les visiteurs sont reçus par une mère de famille des cités provisoires de Gonfreville l’Orcher. Fébrile, elle attend le facteur qui doit lui apporter des nouvelles de sa fille, partie là bas aux « States » pour épouser un GI.

De la cuisine à la chambre d’enfant, elle raconte le quotidien des familles qui ont vécu dans ces cités à partir de 1947 et également le camp d’accueil des « war brides », ou épouses de guerre, futures américaines.

Histoire des cités, histoires de gens et de familles, elle donne vie à un quotidien qui malgré les difficultés et la précarité semblent encore paraître à ceux qui l’ont vécu comme celui « du bon temps » – de 18h30 à 19h20 (réservation obligatoire au 02 35 13 16 51).

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

Le Havre

