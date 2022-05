Nuit des Musées 2022 : Invitation au Voyage

Nuit des Musées 2022 : Invitation au Voyage, 14 mai 2022, . Nuit des Musées 2022 : Invitation au Voyage

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 21:30:00 Éléonore GUISNET-MEYER, artiste chorégraphique de la Compagnie Fabula Loka, vous propose une performance à la croisée des genres, d’un théâtre en mouvement et d’une danse contemporaine expressive. Venez la suivre dans son imaginaire poétique inspiré par les émotions, les sensations et les images fortes qu’elle a ressenties lors de sa découverte des nouvelles salles du parcours permanent. Éléonore GUISNET-MEYER, artiste chorégraphique de la Compagnie Fabula Loka, vous propose une performance à la croisée des genres, d’un théâtre en mouvement et d’une danse contemporaine expressive. Venez la suivre dans son imaginaire poétique inspiré par les émotions, les sensations et les images fortes qu’elle a ressenties lors de sa découverte des nouvelles salles du parcours permanent. Éléonore GUISNET-MEYER, artiste chorégraphique de la Compagnie Fabula Loka, vous propose une performance à la croisée des genres, d’un théâtre en mouvement et d’une danse contemporaine expressive. Venez la suivre dans son imaginaire poétique inspiré par les émotions, les sensations et les images fortes qu’elle a ressenties lors de sa découverte des nouvelles salles du parcours permanent. Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville