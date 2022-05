Nuit des Musées 2022 : Copistes, à vos pinceaux ! Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Nuit des Musées 2022 : Copistes, à vos pinceaux ! Saint-Quentin, 14 mai 2022, Saint-Quentin. Nuit des Musées 2022 : Copistes, à vos pinceaux ! Saint-Quentin

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 22:30:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne À partir d’œuvres du musée, une présentation de la peinture à l’huile sera réalisée devant vous. Les copistes, accompagné.es d’un artiste professionnel, vous expliqueront les dessous de la fabrication d’un tableau en élaborant les différentes couches de peinture qui constituent la toile.

