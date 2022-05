Nuit des musées 2022 Chauny, 14 mai 2022, Chauny.

Nuit des musées 2022 Chauny

2022-05-14 – 2022-05-14

Chauny Aisne Chauny

Dans le cadre de la Nuit des musées le samedi 14 mai 2022 à 20h00 le Musée municipal situé à l’Espace Rabelais, 28 rue de la Paix à Chauny, présente un spectacle tout public autour de l’univers de l’écrivain Robert Louis Stevenson : Stevenson au fil de l’eau : drôles d’oiseaux, par la compagnie Conte là d’ssus.

Maître Corbac et son piaf d’apprenti vivent hors du monde à l’abri des regards et loin de la lumière. En bons rats de bibliothèque, ils dévorent les livres, distillent les pages, se nourrissent de phrases et digèrent les mots. Voici quelques jours qu’ils se sont attaqués à un copieux morceau : l’œuvre intégrale de Robert Louis Stevenson….

Entrée libre et gratuite, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Informations au 03 23 38 32 59 ou par mail musee.municipal@ville-chauny.fr

+33 3 23 38 32 59

dernière mise à jour : 2022-05-03 par