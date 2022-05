Nuit des musées 2022 Autre lieu, 21 mai 2022, Genève.

Nuit des musées 2022

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Autre lieu

Transformation de la matière, des corps et des perspectives ; les institutions culturelles et scientifiques recèlent un potentiel infini pour vous inviter à changer votre regard sur tout ce qui peut sembler immuable, figé, ancien, mystérieux ou encore technologique. Les visiteurs et visiteuses seront tour à tour acteurs et actrices, spectateurs et spectatrices, auteurs et autrices, bricoleurs et bricoleuses, dans un vaste mouvement de métamorphose, de transmutation ou encore de révolution. En proposant une programmation alléchante, hors des horaires d’ouverture habituels et parfois même hors les murs, la Nuit des musées incite à ouvrir des portes et offre des rencontres originales avec les divers lieux. **Programmation disponnible dès le 4 mai sur nuitdesmusees-geneve.ch** Plusieurs navettes mises en route grâce aux TPG, toutes au départ de la Place de Neuve, permettront de rejoindre les différents secteurs de la Nuit des musées pour découvrir les lieux chers à la manifestation : * Association pour le Patrimoine Industriel * Berges de Vessy * Centre d’art contemporain Genève * Centre de la photographie Genève * Collection des moulages de l’UNIGE * Conservatoire et Jardin botaniques de Genève * Fondation Baur * Fondation Martin Bodmer * Le Muzoo – La collection du Théâtre du Loup * Maison Rousseau et Littérature * Maison Tavel * MAMCO * MEG — Musée d’ethnographie de Genève * Musée Ariana * Musée Barbier-Mueller * Musée d’art et d’histoire * Musée d’histoire des sciences * Musée de Carouge * Musée des Sapeurs-Pompiers * Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge * Musée Voltaire * Muséum de Genève * Pôle de recherche en biologie chimique * SEU – Salle d’exposition de l’UNIGE * Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre

CHF 10.- Gratuit pour les moins de 18 ans, les bénéficiaires du Chéquier culture, les personnes en situation de handicap, ainsi que leur accompagnant-e. Toutes autres faveurs suspendues.

25 institutions culturelles et scientifiques ouvrent leurs portes le 21 mai pour une soirée remplie d’activités détonantes autour de la thématique de la «Transformation».

