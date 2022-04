Nuit des musées 2022 au musée des Plans-Reliefs Musée des Plans-Reliefs Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 14 mai 2022

de 19h00 à 23h45

gratuit

Une nuit au coeur des Invalides, avec la collection unique au monde des plans-reliefs en accès gratuit, vous attend samedi 14 mai ! Pour la Nuit des musées, le musée ouvrira ses portes gratuitement de 19h à minuit le samedi 14 mai 2022. Au programme des activités gratuites tout au long de la soirée : Visite guidée “découverte” Suivez nos guides-conférencières pour découvrir l’essentiel de la collection des plans-reliefs : histoire, techniques de fabrication, fonctions… Le parcours vous proposera également une sélection de maquettes, pour un tour de France en relief : du Mont Saint-Michel à Antibes, en passant par l’île de Ré et l’imposante maquette de Bayonne et ses 56 m2 ! Visites à 19h30, 20h30, 21h30, 22h30. Durée : 45 mn. Sans inscription (dans la limite des places disponibles), RDV 5 mn avant le début de la visite à l’accueil du musée (4e étage de la cour d’honneur des Invalides).

Points-paroles Laissez nos médiatrices vous présenter leur maquette préférée ! Un focus sur un plan-relief pour entrer dans les détails de la collection. Venez les rencontrer à différents points dans la galerie du musée.

De 19h à 23h30, durée : env. 15 mn. Jeu “Chrono-défi” Le fil du temps s’est emmêlé ! Venez nous aider à remettre en ordre les grandes dates de l’histoire de France, des Invalides et de la collection des plans-reliefs. Saurez-vous relever le défi ?

Jeu accessible de 19h à 23h30. RDV derrière le plan-relief d'Antibes, au bout de la galerie. Livret-jeux Pour découvrir le musée librement en famille, un livret-jeux rempli d'énigmes et de défis, à partir de 8 ans, sera disponible à l'accueil du musée. N'oubliez pas de vous munir d'un crayon. A télécharger également sur le site internet du musée (Informations pratiques > Téléchargements) Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris

(c) Minuit Studio – musée des Plans-Reliefs/ RMN-GP Nuit des musées au musée des Plans-Reliefs

