Nuit des Musées 2022 au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Lyon, 14 mai 2022, Lyon.

Nuit des Musées 2022 au musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts de Lyon, le samedi 14 mai à 19:30

Rendre visible l’invisible Pour cette Nuit des musées, 13 étudiants en arts appliqués vous invitent à un parcours inédit au sein des collections à travers 11 installations sonores, visuelles et participatives. En partenariat avec l’École supérieure d’arts appliqués La Martinière-Diderot et les étudiants du Diplôme supérieur d’arts appliqués Design Espace. Les étudiants ont développé un parcours de onze installations mêlant son, lumière, dispositifs vous invitant à participer sur la thématique de l’invisible, et rendent visible ce qui ne l’est pas ou plus. Fragments disparus, socles sans oeuvres, murs manquants sont investis pour éclairer l’histoire du musée et redonner vie aux oeuvres. Le destrier d’une armure dans les objets d’art, l’oiseau tenu dans la main de la Koré dans les antiquités grecques, une oeuvre contemporaine enterrée dans le jardin du musée, des motifs dans la galerie des arts de l’Islam s’animent pendant toute la soirée, tandis que des chuchoteuses vous accompagnent dans la chapelle, le salon des fleurs, la salle des vases grecs pour vous en dire plus sur le musée et son histoire… Entrée libre et gratuite pour tous, de 19h30 à minuit.

Pour cette édition de la Nuit des musées, onze installations d’étudiants en arts appliqués rythment un parcours inédit au sein des collections du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Musée des Beaux-Arts de Lyon 20 place des Terreaux 69001 Lyon Lyon Terreaux Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:59:00