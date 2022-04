Nuit des Musées 2022 au Musée d’Art Campanaire Musée européen d’art campanaire L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: Gers

Interventions musicales durant toute la soirée de la part du duo “Les mèstres sonneurs” qui proposera au public une traversée des Pyrénées en musiques traditionnelles de la Catalogne au Pays-Basque.

Cette année le Musée d’Art Campanaire organise des interventions musicales durant toute la soirée en présence du duo de musiciens _Les mèstres sonneurs_ composé de Maël Proudom, carillonneur, professeur de carillon, secrétaire de l’association Carillons en Pays d’Oc et depuis février 2020 titulaire du carillon de la Basilique St Sernin de Toulouse, avec pour mission de faire vivre cet instrument extraordinaire.

Il sera accompagné de Mathys Marie, carillonneur et membre de l’association Carillons en Pays d’Oc. Il fait également partie du groupe _Les Sonneurs du Midi_ (sonneurs de handbells). Depuis 2016, Mathys se passionne pour la musique traditionnelle occitane. Il joue de nombreux instruments occitans (cornemuses, hautbois, flutes, graïle, etc …).

Lors de cette soirée le duo de musiciens nous proposera une traversée des Pyrénées en musiques traditionnelles de la Catalogne au Pays-Basque. Pour les visiteurs du Musée des « livrets jeu » seront également mis à disposition pour les enfants et des panneaux explicatifs éphémères sur des objets phares du Musée seront installés dans différentes zones à destination de tous les publics. http://www.mairie-islejourdain.fr Free entry Saturday 14 May, 18:00 Este año el Museo de Arte Campanario organiza intervenciones musicales durante toda la noche en presencia del dúo de músicos Les mèstres sonneurs compuesto por Maël Proudom, carillon, profesor de carillón, secretario de la asociación Carillons en Pays d’Oc y desde febrero de 2020 titular del carillón de la Basílica St Sernin de Toulouse, con la misión de hacer vivir este instrumento extraordinario. Estará acompañado por Mathys Marie, campanero y miembro de la asociación Carillons en Pays d’Oc. También forma parte del grupo Les Sonneurs du Midi (campaneros de Handbells). Desde 2016, Mathys se apasiona por la música tradicional occitana. Toca numerosos instrumentos occitanos (gaitas, oboe, flautas, graïle, etc…). En esta noche el dúo de músicos nos propondrá una travesía de los Pirineos en músicas tradicionales de Cataluña al País Vasco.

Para los visitantes del Museo de los «folletos de juego» también estarán disponibles para los niños y se instalarán paneles explicativos efímeros sobre objetos emblemáticos del Museo en diferentes zonas destinadas a todos los públicos. Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00 Place de l’Hôtel de ville, 32600 L’Isle-Jourdain 32600 L’Isle-Jourdain Occitanie

