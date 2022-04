Nuit des Musées 2022 au Musée d’Art Campanaire Musée européen d’art campanaire L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: Gers

Cette année le Musée d’Art Campanaire organise des interventions musicales durant toute la soirée en présence du duo de musiciens _Les mèstres sonneurs_ composé de Maël Proudom, carillonneur, professeur de carillon, secrétaire de l’association Carillons en Pays d’Oc et depuis février 2020 titulaire du carillon de la Basilique St Sernin de Toulouse, avec pour mission de faire vivre cet instrument extraordinaire. Il sera accompagné de Mathys Marie, carillonneur et membre de l’association Carillons en Pays d’Oc. Il fait également partie du groupe _Les Sonneurs du Midi_ (sonneurs de handbells). Depuis 2016, Mathys se passionne pour la musique traditionnelle occitane. Il joue de nombreux instruments occitans (cornemuses, hautbois, flutes, graïle, etc …). Lors de cette soirée le duo de musiciens nous proposera une traversée des Pyrénées en musiques traditionnelles de la Catalogne au Pays-Basque. Pour les visiteurs du Musée des « livrets jeu » seront également mis à disposition pour les enfants et des panneaux explicatifs éphémères sur des objets phares du Musée seront installés dans différentes zones à destination de tous les publics.

Entrée libre

