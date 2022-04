Nuit des musées 2022 au MEG MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Nuit des musées 2022 au MEG MEG, 21 mai 2022, Genève. Nuit des musées 2022 au MEG

MEG, le samedi 21 mai à 18:00

Le MEG participe à la Nuit des musées 2022! Venez découvrir un programme riche et festif pour tous les âges autour du thème de la transformation. Programme détaillé dévoilé le 4 mai 2022. Pour l’occasion, le [Café du MEG](https://www.meg.ch/fr/cafe-du-meg) reste ouvert jusqu’à 00h.

CHF 10.-

Transformations corporelles, théâtrales, sociales et imaginaires… Rendez-vous au MEG pour découvrir un programme pluriel et festif ! Le samedi 21 mai dès 18h. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève

MEG Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Nuit des musées 2022 au MEG MEG 2022-05-21 was last modified: by Nuit des musées 2022 au MEG MEG MEG 21 mai 2022 genève MEG Genève

Genève