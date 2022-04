Nuit des musées 2022 (Attention événement décalé le samedi 21 mai) Maison Elsa Triolet – Aragon, 14 mai 2022 19:00, Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Nuit des musées Nuit des musées 2022 (Attention événement décalé le samedi 21 mai) Maison Elsa Triolet – Aragon Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre sur inscription

La Maison Elsa Triolet-Aragon ouvrira ses portes gratuitement jusqu’à 23h en proposant une programmation musicale, insolite et poétique pour surprendre ses visiteurs nocturnes.

La Nuit européenne des musées sera célébrée **le samedi 21 mai** à la Maison Elsa Triolet-Aragon.

En plus des visites commentées de la Maison (de 19h à 22h), vous pourrez profiter d’une programmation musicale, poétique et décalée :

* **20h30 – Concert Soprano, Piano**

Pour ce le brer les poètes et musiciens de la Re sistance, **Raquel Camarinha et Yoan He reau** convoquent Francis Poulenc, Henri Dutilleux, Olivier Messiaen…

* **de 19h à 23h – Serveur vocal poétique**

De vieux combine s te le phoniques et un cabinet de voyance poe tique vous plongent dans une expe rience de cale e d’e coute et d’entre e en poe sie, par la **Compagnie Home The âtre.**

* **de 19h à 23h – Exposition “Paradis Artificiels” – Miguel Chevalier** Miguel Chevalier questionne la nature et entre en résonance avec la végétation du parc autour de la Maison. Sa démarche, initiée à la fin des années 90, prend appui sur l’observation du règne végétal et sa transposition imaginaire dans l’univers numérique. Il a conçu différents herbiers de fleurs qui lui permettent de créer des jardins virtuels dont deux sont présentés dans l’exposition : Fractal Flowers et Trans-Natures.

* **En pratique : une navette depuis Paris** sera mise en place pour emmener les visiteurs jusqu’à la Maison Elsa Triolet- Aragon, située dans les Yvelines. Le départ se fera à **Porte d’Orléans à 19h00 et le retour est prévu à 23h depuis la Maison Triolet-Aragon** pour une arrivée aux alentours de minuit à la Porte d’Orléans (réservation en ligne : [[https://www.billetweb.fr/nuit-des-musees1](https://www.billetweb.fr/nuit-des-musees1)](https://www.billetweb.fr/nuit-des-musees1))

[Plus d’informations ici](https://www.maison-triolet-aragon.com/21-mai-nuit-des-mus%C3%A9es)

La Maison Elsa Triolet-Aragon vous entraîne dans l’intimité du couple d’écrivains. C’est ici que furent écrites quelques unes des plus belles pages de la littérature française. Aujourd’hui, expositions d’art contemporain, rencontres littéraires, concerts et festivals ponctuent la saison selon le vœu du poète.

© Maison Elsa Triolet – Aragon

http://www.maison-triolet-aragon.com http://www.facebook.com/MaisonTrioletAragon

Free entry upon registration Saturday 14 May, 19:00

The Elsa Triolet-Aragon House takes you into the intimacy of the couple of writers. It is here that some of the most beautiful pages of French literature were written. Today, contemporary art exhibitions, literary meetings, concerts and festivals punctuate the season according to the poet’s wishes.

Elsa Triolet House – Aragon

La Noche Europea de los Museos se celebrará el sábado 21 de mayo en la Casa Elsa Triolet-Aragón.

Además de las visitas comentadas de la Maison (de 19h a 22h), podrás disfrutar de una programación musical, poética y escalonada:

20h30 – Concierto Soprano, Piano

Para este el brer los poetas y músicos de la Re sistance, Raquel Camarinha y Yoan He reau convocan a Francis Poulenc, Henri Dutilleux, Olivier Messiaen…

Para este el brer los poetas y músicos de la Re sistance, convocan a Francis Poulenc, Henri Dutilleux, Olivier Messiaen… 19h a 23h – Servidor vocal poético

Viejos trucos acústicos y un gabinete de clarividencia Poe tick te sumergen en una experiencia divertida de cuña e e de e cut e e e en Poe sie, por la Compañía Home The Âtre.

Viejos trucos acústicos y un gabinete de clarividencia Poe tick te sumergen en una experiencia divertida de cuña e e de e cut e e e en Poe sie, por la 19h a 23h – Exposición “Paraíso Artificial” – Miguel Caballero Miguel Caballero cuestiona la naturaleza y entra en resonancia con la vegetación del parque alrededor de la Casa. Su planteamiento, iniciado a finales de los años 90, se apoya en la observación del reino vegetal y su transposición imaginaria al universo digital. Diseñó varios herbarios de flores que le permiten crear jardines virtuales, dos de los cuales se presentan en la exposición: Fractal Flowers y Trans-Natures.

Miguel Caballero cuestiona la naturaleza y entra en resonancia con la vegetación del parque alrededor de la Casa. Su planteamiento, iniciado a finales de los años 90, se apoya en la observación del reino vegetal y su transposición imaginaria al universo digital. Diseñó varios herbarios de flores que le permiten crear jardines virtuales, dos de los cuales se presentan en la exposición: Fractal Flowers y Trans-Natures. En la práctica: se establecerá un servicio de traslado desde París para llevar a los visitantes hasta la Maison Elsa Triolet-Aragon, situada en las Yvelines. La salida será en Porte d’Orléans a las 19:00 y la vuelta está prevista a las 23:00 desde la Maison Triolet-Aragon para una llegada alrededor de la medianoche en la Porte d’Orléans (reserva en línea: https://www.billetweb.fr/nu-musees1)

Más información aquí

Entrada libre previa inscripción Sábado 14 mayo, 19:00

Rue de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Île-de-France