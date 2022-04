Nuit des musées 2022 (Attention événement décalé le samedi 21 mai) Maison Elsa Triolet – Aragon, 14 mai 2022, Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Maison Elsa Triolet – Aragon, le samedi 14 mai à 19:00

La Nuit européenne des musées sera célébrée **le samedi 21 mai** à la Maison Elsa Triolet-Aragon. En plus des visites commentées de la Maison (de 19h à 22h), vous pourrez profiter d’une programmation musicale, poétique et décalée : * **20h30 – Concert Soprano, Piano** Pour ce le brer les poètes et musiciens de la Re sistance, **Raquel Camarinha et Yoan He reau** convoquent Francis Poulenc, Henri Dutilleux, Olivier Messiaen… * **de 19h à 23h – Serveur vocal poétique** De vieux combine s te le phoniques et un cabinet de voyance poe tique vous plongent dans une expe rience de cale e d’e coute et d’entre e en poe sie, par la **Compagnie Home The âtre.** * **de 19h à 23h – Exposition “Paradis Artificiels” – Miguel Chevalier** Miguel Chevalier questionne la nature et entre en résonance avec la végétation du parc autour de la Maison. Sa démarche, initiée à la fin des années 90, prend appui sur l’observation du règne végétal et sa transposition imaginaire dans l’univers numérique. Il a conçu différents herbiers de fleurs qui lui permettent de créer des jardins virtuels dont deux sont présentés dans l’exposition : Fractal Flowers et Trans-Natures. * **En pratique : une navette depuis Paris** sera mise en place pour emmener les visiteurs jusqu’à la Maison Elsa Triolet- Aragon, située dans les Yvelines. Le départ se fera à **Porte d’Orléans à 19h00 et le retour est prévu à 23h depuis la Maison Triolet-Aragon** pour une arrivée aux alentours de minuit à la Porte d’Orléans (réservation en ligne : [[https://www.billetweb.fr/nuit-des-musees1](https://www.billetweb.fr/nuit-des-musees1)](https://www.billetweb.fr/nuit-des-musees1)) [Plus d’informations ici](https://www.maison-triolet-aragon.com/21-mai-nuit-des-mus%C3%A9es)

Entrée libre sur inscription

La Maison Elsa Triolet-Aragon ouvrira ses portes gratuitement jusqu’à 23h en proposant une programmation musicale, insolite et poétique pour surprendre ses visiteurs nocturnes.

Maison Elsa Triolet – Aragon Rue de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines Yvelines



