Nuit des Musées 2022 : Atelier Gravure

Nuit des Musées 2022 : Atelier Gravure, 14 mai 2022, . Nuit des Musées 2022 : Atelier Gravure

2022-05-14 19:30:00 – 2022-05-14 22:30:00 À partir de l’observation du pastel Le sacre du printemps de Paul Hemery, présenté au sein du musée des Beaux-Arts, Titi Bergèse, professeure de gravure, vous propose de vous accompagner dans la réalisation d’une gravure sur polystyrène évoquant un paysage nocturne. L’encrage se fera avec des gris colorés. L’impression s’effectuera manuellement à l’aide d’un outil japonais nommé baren.

Profitez de ce moment de partage et partez avec votre réalisation !

En continu, sans inscription. À partir de l’observation du pastel Le sacre du printemps de Paul Hemery, présenté au sein du musée des Beaux-Arts, Titi Bergèse, professeure de gravure, vous propose de vous accompagner dans la réalisation d’une gravure sur polystyrène évoquant un paysage nocturne. L’encrage se fera avec des gris colorés. L’impression s’effectuera manuellement à l’aide d’un outil japonais nommé baren.

Profitez de ce moment de partage et partez avec votre réalisation !

En continu, sans inscription. À partir de l’observation du pastel Le sacre du printemps de Paul Hemery, présenté au sein du musée des Beaux-Arts, Titi Bergèse, professeure de gravure, vous propose de vous accompagner dans la réalisation d’une gravure sur polystyrène évoquant un paysage nocturne. L’encrage se fera avec des gris colorés. L’impression s’effectuera manuellement à l’aide d’un outil japonais nommé baren.

Profitez de ce moment de partage et partez avec votre réalisation !

En continu, sans inscription. Dayan Briche dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville