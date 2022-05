Nuit des musées

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 22:30:00 Visite libre des collections de 20h30 à 22h30. Inauguration de l'exposition "la classe l'oeuvre" : à partir de plusieurs objets : stylet, statuettes en terre, applique, biberon… les élèves ont travaillé sur la petite enfance, le rapport de l'enfant avec l'animal, l'instruction et les graffitis. +33 2 48 61 49 24

