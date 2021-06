Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay Nuit des Musées 2021 Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Nuit des Musées 2021 Parthenay, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Parthenay. Nuit des Musées 2021 2021-07-03 – 2021-07-03 Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Parthenay Deux-Sèvres Ouverture du musée de 20h à minuit Visite commentée de l’exposition Les seigneurs de Parthenay à 20h, 21h, 22h (jauge limitée). Vidéo-mapping sur la porte Saint-Jacques (visible depuis le faubourg) à partir de 23h. Gratuit Ouverture du musée de 20h à minuit Visite commentée de l’exposition Les seigneurs de Parthenay à 20h, 21h, 22h (jauge limitée). Vidéo-mapping sur la porte Saint-Jacques (visible depuis le faubourg) à partir de 23h. Gratuit Ouverture du musée de 20h à minuit Visite commentée de l’exposition Les seigneurs de Parthenay à 20h, 21h, 22h (jauge limitée). Vidéo-mapping sur la porte Saint-Jacques (visible depuis le faubourg) à partir de 23h. Gratuit Ouverture du musée de 20h à minuit Visite commentée de l’exposition Les seigneurs de Parthenay à 20h, 21h, 22h (jauge limitée). Vidéo-mapping sur la porte Saint-Jacques (visible depuis le faubourg) à partir de 23h. Gratuit Musée Georges Turpin

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Étiquettes évènement : Autres Lieu Parthenay Adresse Musée d'Art et d'Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Ville Parthenay