Pour la Nuit des Musées 2021, le musée de l’Aurignacien vous accueille gratuitement pour découvrir les collections et la Préhistoire autrement, à la lumière de la lune et de lampes torches. Nos équipes vous proposent un programme riche et diversifié : **14h – 17h : Expérimentation au Musée** Le musée propose un après-midi expérimentation de 14h à 17h. Le public est invité à découvrir et expérimenter la taille d’outils en silex, mais aussi la confection de pointes de sagaie. Ces armes utilisées durant le Paléolithique témoignent d’un savoir-faire spécifique, mêlant la maitrise de la taille de silex, la confection de colles et de cordes. Les équipes du musée vous proposent de découvrir les différentes étapes nécessaires à la réalisation de cette arme si emblématique. **18h : Conférence de Noisette BEC DRELON, Archéologue à EVEHA Occitanie et docteure en Préhistoire : « ****_Dolmens du bout du monde ! De l’Occitanie à l’Indonésie, d’hier et d’aujourd’hui_**** »** Encore aujourd’hui, les mégalithes sont des monuments préhistoriques porteurs de bien des mystères. Ces monuments funéraires, pouvant être des statues menhirs, dolmens, tumulus, alignements, etc., datant de la Préhistoire récente, font l’objet de nombreuses études. Noisette Bec Drelon, archéologue et docteure en Préhistoire, est spécialiste du Néolithique. Ses recherches concernent plus particulièrement l’architecture des monuments mégalithiques et les pratiques funéraires de la fin du Néolithique dans le bassin nord-occidental de la Méditerranée. Ses travaux l’ont amené à réaliser plusieurs fouilles de dolmens en Languedoc, en Roussillon et en Corse. Rattachée au laboratoire TRACES (UMR5608) de l’Université de Toulouse Jean Jaurès et au Laboratoire Archimède (UMR 7044) de l’Université de Strasbourg, elle effectue également des recherches en Indonésie, sur l’ïle de Sumba, afin de renseigner et d’étudier ce phénomène mégalithique encore pratiqué par ces populations. De l’Occitanie à l’Indonésie, elle partagera ses connaissances sur les phénomènes mégalithiques passés et actuels ! **20h : Présentation de l’exposition crée par les élèves de Salies du Salat, dans le cadre de « la Classe, l’œuvre ! »** Les élèves de l’école maternelle de Salies du Salat présenteront leurs travaux artistiques réalisés tout au long de l’année, dans le cadre du dispositif national : la Classe l’œuvre. Réalisés à partir de matériaux utilisés par les populations du paléolithique, ossement, ocres, silex, les artistes en herbe ont composé des mandalas éphémères et ont constitué leur propre collection d’ossement qui seront exposés dans l’espace muséographique du musée, au milieu des vestiges Aurignaciens. **21h : Visite commentée des collections du musée** **22h – minuit : Découverte du Musée à la lumière des torches**

