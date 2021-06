Nuit des musées 2021 Musée d’arts de Nantes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nantes.

2021-07-03

Horaire :

Gratuit : oui Les horaires de départ des visites seront précisés sur place le jour de l’événement. Entrée au musée et visites guidées gratuites.

Rendez-vous le 3 juillet pour l’édition 2021 de la Nuit des musées ! Au programme : • Des visites « 30 minutes pour découvrir… » de l’exposition United States of Abstraction. Artistes américains en France, 1946 – 1964 sont proposées entre 19h15 et 22h.L’exposition explore l’intense présence des artistes américains et la manière dont ils ont contribué à redéfinir l’art abstrait en France, à un moment où la géographie mondiale de l’art était bouleversée.Constituée d’une centaine d’œuvres, peintures, sculptures, provenant de collections publiques et privées européennes et américaines, l’exposition est accompagnée de nombreux documents permettant d’appréhender l’époque. • Si vous préférez célébrer la Nuit des musées depuis chez vous, parcourez l’exposition Hypnose grâce à sa version virtuelle, mise en ligne particulièrement pour l’occasion. Du parcours scientifique et historique jusqu’à l’installation immersive de Tony Oursler, plongez dans l’ambiance et les œuvres de l’exposition, avec des vidéos, textes, visites en langue des signes… Pour une immersion comme si vous y étiez !Rendez-vous sur www.museedartsdenantes.fr/hypnose. • Et le musée est ouvert et gratuit pour tous.tes toute la soirée !

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes