Nuit des musées 2021 La Richardais, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Richardais.

Nuit des musées 2021 2021-07-03 18:00:00 – 2021-07-03 22:30:00 Musée Manoli 9 Rue du Suet

La Richardais Ille-et-Vilaine

Les illuminations de WAVE West Audio Video Eclairage (La Richardais) inviteront à porter un autre regard sur les oeuvres.

Des contes animeront différents moments de la soirée grâce à l’Association « les Tisseurs de Contes – La Filois ».

L’entrée du Musée et Jardin de Sculptures sera libre et gratuite entre 18h00 et 22h30 dans le cadre de la Nuit des Musées.

L’inscription est obligatoire afin de garantir la bonne application des mesures barrières.

Samedi 3 juillet 2021 – Entre 18h00 et 22h30 – Musée Manoli

museemanoli@manoli.org +33 2 23 18 72 79 https://www.weezevent.com/nuit-des-musees-2021

Les illuminations de WAVE West Audio Video Eclairage (La Richardais) inviteront à porter un autre regard sur les oeuvres.

Des contes animeront différents moments de la soirée grâce à l’Association « les Tisseurs de Contes – La Filois ».

L’entrée du Musée et Jardin de Sculptures sera libre et gratuite entre 18h00 et 22h30 dans le cadre de la Nuit des Musées.

L’inscription est obligatoire afin de garantir la bonne application des mesures barrières.

Samedi 3 juillet 2021 – Entre 18h00 et 22h30 – Musée Manoli

dernière mise à jour : 2021-06-23 par