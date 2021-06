Paris Musée des plans reliefs Paris Nuit des musées 2021 au musée des Plans-Reliefs Musée des plans reliefs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée gratuite de 19h à minuit, visites guidées, Chrono-défi, points paroles, livret-jeu… venez au cœur des Invalides passer la soirée au musée le 3 juillet prochain ! Le musée ouvrira gratuitement ses portes le samedi 3 juillet de 19h à minuit à l’occasion de la Nuit des musées ! Au programme : * VISITES GUIDÉES « découverte » à 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30 Découvrez avec une conférencière cette collection unique au monde de maquettes historiques que sont les plans-reliefs, réalisées entre les règnes de Louis XIV et Napoléon III. Un tour de France en relief, du Mont-St-Michel à Bayonne en passant par Toulon ou Perpignan ! Tout public, Durée : 45 mn. Pas de réservation nécessaire. RDV à l’accueil du musée au 4e étage des Invalides 10 mn avant le départ. Groupe limité à 15 personnes. * PARLONS RELIEFS ! Points parole Tout au long de la soirée, venez rencontrez nos médiateurs, postés en point parole dans nos salles, qui vous commenteront une sélection de maquettes : anecdotes, méthodes de fabrication, urbanisme, architecture, paysage, stratégie militaire et bien d’autres thèmes sont au programme de ces petits exposés. De 19h à 23h30 – 10-15 mn par exposé * JEU « Chrono-défi » Venez jouer avec l’histoire et la collection du musée en rétablissant la ligne du temps : saurez-vous remettre en ordre les grandes dates de l’histoire de France et des plans-reliefs ? Durée env. 15mn, pour adultes et enfants dès 8 ans. En accès libre (dans la limite des places disponibles), RDV directement derrière le plan-relief d’Antibes, dans le musée, au 4e étage des Invalides. * LIVRET-JEU enfants Disponible à l’accueil du musée au 4e étage, ce livret permet aux enfants à partir de 7 ans de découvrir en famille et de manière autonome la collection des plans-reliefs. Téléchargeable également sur notre site internet : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/telechargements/pdfs/Livret-familles-paysage-accueil-2018-orange-Web.pdf Plus d’infos >> http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ Événements -> Autre événement Musée des plans reliefs 129, rue de Grenelle Paris 75007

8 : La Tour-Maubourg (179m) 13 : Varenne (281m) Bus n°28, 63, 69, 80, 82, 83, 87, 92, 93, Balabus RER C « Invalides »

Contact :Musée des Plans-Reliefs 0145519245 contact.musee-plans-reliefs@culture.gouv.fr http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.twitter.com/Plansreliefs/

