Nuit des musée : Festival des mots partagés autour de la Maison Matisse Bohain-en-Vermandois, 21 mai 2022, Bohain-en-Vermandois.

Nuit des musée : Festival des mots partagés autour de la Maison Matisse Bohain-en-Vermandois

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 23:00:00

Bohain-en-Vermandois Aisne

Matisse en Picardie, la jeunesse de l’artiste

Peu après la naissance d’Henri Matisse au Cateau-Cambrésis, ses parents ouvrent en 1870 une graineterie à Bohain en Vermandois., où il a la révélation de sa vocation grâce à sa mère qui lui offre sa première boîte de couleurs.

Plus tard, Henri Matisse devient l’un des plus grands peintres du XXe siècle. Son œuvre évolue mais sa façon de travailler reste marquée des influences de son enfance : goût du labeur et couleurs des tissus qu’il collectionne, goût pour les fleurs et les plantes qu’il a découvert dans la graineterie de ses parents.

Les expositions temporaires

Dans la maison où Henri Matisse débuta sa carrière de peintre, sont présentées durant toute l’année des expositions temporaires d’art contemporain.

La Maison familiale d’Henri Matisse à Bohain en Vermandois

La Maison familiale est le lieu d’évocation de la jeunesse de Matisse. L’histoire locale et l’enfance de l’artiste y sont présentées à travers une exposition permanente sur l’activité textile et le mobilier du peintre. Au sein de la graineterie, un parcours sur la graine et l’ancienne salle des machines permettent de découvrir l’activité de ses parents Anna et Hyppolite.

Les ateliers créatifs et artistiques

Des ateliers créatifs ainsi que l’organisation d’anniversaires, destinés aux enfants de 4 à 12 ans, sont proposés toute l’année !

Pour les scolaires, une large gamme d’ateliers, sur les thèmes de Matisse et de la nature est au choix dans notre guide pédagogique actualisé à chaque rentrée.

Des ateliers artistiques et créatifs pour les adultes sont organisés tous les derniers dimanches de chaque mois.

La boutique culturelle

A l’emplacement de l’ancien magasin où Anna, la mère d’Henri, vendait des couleurs et des graines au détail, se trouve la boutique souvenir. Livres, produits de papeterie, créations originales en céramique, jeux, friandises à base de fleurs, cosmétiques naturels et beaucoup d’autres articles y sont proposés.

Le Café Couleurs

Après la visite, prenez le temps d’une pause dans le Café Couleurs ! Dans l’ancienne salle à manger des Matisse, vous trouverez une large gamme de boissons chaudes et fraîches ainsi que de nombreuses spécialités gastronomiques à grignoter sur place ou à emporter.

Le circuit d’interprétation « Sur les pas de Matisse à Bohain »

Prolongez votre découverte en suivant le circuit dans la ville qui vous guidera sur les pas de Matisse à Bohain. Un balisage au sol vous conduira sur huit sites patrimoniaux dont l’histoire vous sera contée grâce à l’audioguide.

Visites

La maison dans laquelle Henri Matisse a passé les 20 premières années de sa vie, et le circuit « Sur les pas de Matisse » peuvent se visiter librement à l’aide d’audioguides (FR/GB/NL) en location à l’accueil (audioguide historique et ludique MP3).

Pour les groupes (à partir de 10 personnes), des visites guidées de la maison (1h) et du circuit (1h) vous seront proposées sur réservation.

maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

MAISON MATISSE

Bohain-en-Vermandois

