Loir-et-Cher Nuit des lumières à Trôo. Venez déambuler dans le village éclairé avec plus de 4000 bougies ! Vous arpenterez les ruelles et escaliers à la lueur des bougies. Inscrivez-vous aux visites commentées du village. Départ des visites de la grotte pétrifiante à 20h, 20h15, 20h30 et 20h45. Sur réservation. Spectacle de magie de rue (à la Collégiale) à 20h30, 21h30 et 22h30. Sculptures de ballons en continu toute la soirée à la Collégiale. Buvette, crêpes, vin chaud, crêpes saucisses. 5ème nuit des lumières ! Vendôme Tourisme

