Nuit des Légendes – Spectacle de Contes

2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22 23:00:00

Une soirée autour des contes

Spectacle conté pour les enfants avec deux conteurs : Céline GUMUCHIAN et le conteur Pépito MATÉO.

La conteuse de bonnes aventures, par Céline GUMUCHIAN :

Sur la scène de Nuit des Légendes 2022, Céline Gumuchian embarquera le public dans une ambiance mystérieuse, aux frontières des contes et de la cartomancie. Un spectacle immersif évoquant les anciennes fêtes foraines de villages. La conteuse de bonnes aventures sort le grand jeu de cartes. À tour de rôle, des spectateurs volontaires choisissent une carte, sachant qu’à chaque carte correspond un conte. Ainsi, le spectateur devient le personnage d’un conte. Que le spectacle commence…

Une balade moderne, parfois comique, toujours fantastique.

Pépito Solo, par Pépito MATÉO :

Sur la scène de Nuit des Légendes 2022, Pépito Matéo va créer, comme il le dit si bien, des histoires à rêver debout, sans contrainte d’écriture, improvisant, oscillant entre humour et poésie pour mieux toucher au coeur, mêlant récits autobiographiques et contes traditionnels, jonglant avec les mots et les histoires.

En cas d’intempéries, repli dans la salle Jean-Louis Lannurien

