Pleuven Finistère Pleuven Une soirée autour des contes

Spectacle conté pour les enfants avec deux conteurs : Cristèle Pimenta et Achille Grimaud.

Cette année, un registre contrasté. D’abord, la conteuse

Christèle Pimenta qui proposera un conte-western en racontant

l’histoire de Retour à Closintown suivi du conteur Achille

Grimaud qui fera revivre La légende de la mort d’Anatole Le

nuitdeslegendes@gmail.com +33 6 61 67 41 48 http://nuitdeslegendes.wordpress.com/

Braz.

